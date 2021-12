https://fr.sputniknews.com/20211230/singapour-destination-preferee-des-chinois-en-2021-1054120179.html

Singapour, destination préférée des Chinois en 2021

La cité-État de Singapour a été la destination préférée des Chinois en 2021, alors que le Japon et le Canada, qui en faisaient autrefois partie, ont enregistré... 30.12.2021, Sputnik France

Il ressort de ce sondage réalisé en ligne entre le 10 et le 15 décembre par l’entreprise d’étude de marché DATA100 dans 16 villes chinoises que 14% des personnes interrogées ont indiqué que Singapour était leur pays favori, suivi par l’Allemagne, la France, les États-Unis, la Russie et les Maldives. Le Canada arrive en dernière position avec seulement 0,4% des personnes interrogées indiquant aimer ce pays, ajoute la même source.À la question de savoir quel pays les Chinois interrogés aimeraient visiter le plus, Singapour vient en tête (17,1 %) suivie par les Maldives et la France.La ville de Singapour ne faisait pas partie du Top 6 des destinations privilégiées des Chinois avant d’accéder directement à la première place en 2021, alors que le Japon, qui avait occupé la 1re place en 2019 et 2020, a chuté à la 6e place cette année.

