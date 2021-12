https://fr.sputniknews.com/20211230/tesla-rappelle-pres-dun-demi-million-de-voitures-pour-des-failles-de-securite-1054126461.html

Tesla rappelle près d'un demi-million de voitures pour des failles de sécurité

Tesla a décidé de rappeler plus de 475.000 de ses voitures électriques Model 3 et Model S afin de remédier à des problèmes de caméra de recul et de coffre qui... 30.12.2021, Sputnik France

Le constructeur américain de véhicules électriques rappelle 356.309 véhicules Model 3 2017-2020 pour des problèmes de caméra de recul et 119.009 véhicules Model S en raison de problèmes liés au capot avant.Tesla n'a pas connaissance d'accidents, de blessures ou de décès liés aux problèmes de ses voitures Model 3 et Model S, a ajouté la NHTSA.L'action de Tesla perdait 1,4% en début de séance à Wall Street.

