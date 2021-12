Une frégate française a mené un exercice avec la Marine ukrainienne en mer Noire, annonce Kiev

https://fr.sputniknews.com/20211230/une-fregate-francaise-a-mene-un-exercice-avec-la-marine-ukrainienne-en-mer-noire-annonce-kiev-1054124672.html

30.12.2021

Les forces navales ukrainiennes et françaises ont mené en mer Noire un exercice de type PASSEX, qui sert à s'assurer qu’elles sont capables de communiquer et de coopérer en temps de guerre ou de secours humanitaire, a fait savoir ce jeudi 30 décembre le service de presse de la Marine ukrainienne.Du côté français, la frégate Auvergne ainsi qu’un hélicoptère militaire de manœuvre et d’assaut NH-90 ont participé à l’exercice, indique le message.Les marins français se sont entre autres entraînés à porter secours à un navire en détresse avec la descente d’un groupe de sauvetage et d’intervention à bord du bâtiment ukrainien Youri Olefirenko.Escale à OdessaLa semaine dernière, la frégate multimissions (FREMM) de la Marine nationale française, entrée en mer Noire le 13 décembre, avait fait escale dans le port d’Odessa.L’ambassade française à Kiev avait alors indiqué qu’il s’agissait de la première escale réalisée par la FREMM Auvergne en Ukraine depuis son admission au service actif en 2018.Plus tôt en décembre, Vladimir Poutine, qui accuse régulièrement l’Otan de violer son engagement à ne pas s’étendre vers l’est, avait demandé à l’Alliance des "garanties juridiques" contre notamment une éventuelle adhésion de l’Ukraine.

