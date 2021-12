https://fr.sputniknews.com/20211230/vers-2100-cinq-des-dix-pays-les-plus-peuples-seront-africains-selon-une-etude-1054110009.html

Vers 2100, cinq des dix pays les plus peuplés seront africains, selon une étude

Vers 2100, cinq des dix pays les plus peuplés seront africains, selon une étude

D’ici 2100, la Chine cédera sa place dans le top des pays les plus peuplés, au profit de l’Inde, mais aussi du Nigeria, selon les évaluations du portail... 30.12.2021, Sputnik France

À l’horizon 2100, notre planète comptera une population totale de 8,8 milliards d’individus, dont plus d’un quart aura 65 ans ou plus, prédisait en 2020 l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).Une étude plus récente, réalisée par les spécialistes du portail Statista, établit le palmarès des pays qui seront les plus peuplés vers 2100. Leurs calculs, basés sur les données des Nations unies, de l’ONG allemande DSW et de la revue scientifique The Lancet, montrent que la Chine ne sera alors plus le pays le plus peuplé du monde.Ainsi, l’empire du Milieu sera détrôné non seulement par l’Inde, mais aussi par le Nigeria, actuel numéro sept du classement:Importants changements attendusLes auteurs de l’étude notent par ailleurs que la population chinoise, évaluée aujourd’hui à plus de 1,4 milliard d’individus, devrait tomber à environ 732 millions d’ici la fin du siècle.En quatrième place figureront les États-Unis, suivis par le Pakistan. D’ailleurs, pas moins de cinq des dix pays les plus peuplés seront du continent africain (le Nigeria, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, l’Égypte et la Tanzanie).L’Indonésie, qui est actuellement quatrième, sera septième en 2100. En revanche, la Russie, le Mexique, le Brésil ne figureront plus dans ce top 10, estiment les chercheurs.

