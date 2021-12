https://fr.sputniknews.com/20211230/zimbabwe-des-feux-de-charbon-souterrains-menacent-les-habitants-dune-ville-miniere-1054123498.html

Zimbabwe: des feux de charbon souterrains menacent les habitants d’une ville minière

Les feux de charbon souterrains qui brûlent depuis des années dans la ville minière de Hwange, à l’ouest du Zimbabwe, menacent les maisons et la vie de près de... 30.12.2021, Sputnik France

Ces incendies souterrains ont déjà fait plusieurs victimes dans la ville, dont un garçon de 10 ans qui a vu le sol céder sous ses pieds et une fillette de huit ans qui est décédée après avoir subi des brûlures au troisième degré lorsqu'elle est tombée dans un foyer au charbon, indique le rapport.Il a précisé que la société minière zimbabwéenne Hwange Colliery Company Ltd (HCCL), qui exploite le charbon dans cette zone située dans la région du Matabeleland septentrional, est appelée à prendre les mesures nécessaires pour identifier les zones à haut risque et prévenir d’éventuels incidents.Il a ajouté que "l'entreprise doit également mener de larges campagnes de sensibilisation au sein de la communauté, la plupart des habitants de Hwange n’étant pas conscients des risques que ces incendies représentent pour leur vie".Les feux de charbon souterrains se déclenchent à cause de l'activité humaine dans le processus d'extraction du charbon. Ils peuvent brûler pendant des décennies, constituant une menace pour la vie et la santé des communautés environnantes et un danger pour l'environnement à cause des fumées toxiques.

