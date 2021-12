https://fr.sputniknews.com/20211231/afrique-du-sud-saisie-de-stupefiants-dune-valeur-de-300-millions-de-dollars-1054139325.html

Afrique du Sud: saisie de stupéfiants d'une valeur de 300 millions de dollars

Une importante quantité de stupéfiants d’une valeur estimée à près de 300 millions de dollars a été saisie vendredi dans la province du Cap occidentale, au... 31.12.2021, Sputnik France

"Une opération conjointe des forces de l’ordre a conduit à l'arrestation de deux suspects avec des comprimés psychotropes de mandrax en route vers la ville du Cape" (1500 km de Pretoria), a déclaré le porte-parole de la Direction des enquêtes sur les crimes prioritaires (Hawks), Philani Nkwalase.Il a ajouté que le Bureau de lutte contre les stupéfiants des Hawks, ainsi que le renseignement criminel, l'escouade aérienne, l'unité canine et les responsables de la circulation provinciale ont rapidement répondu aux informations concernant deux véhicules transportant les stupéfiants de la province de Gauteng vers la ville du Cap.L’Afrique du Sud est considérée comme une plaque tournante du trafic international de stupéfiants. La police sud-africaine tente de mettre fin à ce trafic de cocaïne qui emprunte des routes et des moyens complexes.Le Service de police sud-africain (SAPS) avait annoncé qu’une quantité de cocaïne d’une valeur estimée à plus de 120 millions de dollars a été saisie en 2021 par les différents organismes chargés de l’application de la loi.Le pays est exposé aux trafics de drogues transnationaux, ce qui a par ailleurs induit une augmentation de l’usage de stupéfiants sur le territoire national. Les trafiquants ont fait ainsi de l'Afrique du Sud un pays de transit de la cocaïne en provenance d’Amérique du Sud et de l’héroïne en provenance d’Afghanistan et à destination de l’Europe.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

