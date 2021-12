https://fr.sputniknews.com/20211231/budapest-rappelle-que-gazprom-na-jamais-viole-le-moindre-contrat-en-europe-1054134930.html

Budapest rappelle que Gazprom n’a jamais violé le moindre contrat en Europe

Soucieuse de se prémunir contre les aléas énergétiques, la Hongrie a conclu un contrat de 15 ans avec Gazprom. Le groupe russe a toujours été un partenaire sûr... 31.12.2021, Sputnik France

Fin septembre, la Hongrie a conclu un contrat de 15 ans sur la livraison de gaz russe au grand dam de l’Union européenne et de l’Ukraine.Bruxelles privilégie actuellement les achats de gaz sur le marché spot et prône l’abandon des contrats à long terme pour le gaz naturel fossile au-delà de 2049.L’Ukraine a été indignée par la décision de Budapest de s’approvisionner en gaz en contournant son territoire dans l’intérêt de sa sécurité énergétique.Ce vendredi 31 décembre, le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto est revenu sur les relations de son pays avec Gazprom.Selon lui, le géant gazier russe n’a violé les contrats de livraison d’aucun pays d’Europe.Un partenaire difficile, mais sûrLe ministre a jugé que les reproches formulés par certains hommes politiques européens tenaient du refus de livrer des quantités supplémentaires de ce combustible, ce qui relève du commerce et non de la politique.Un contrat avec Gazprom pour 15 ansLe 27 septembre, Budapest avait annoncé que la société hongroise MVM CEEnergy avait signé avec Gazprom un accord d’approvisionnement de 4,5 milliards de mètres cubes par an jusqu’en 2036.3,5 milliards de mètres cubes seront livrés via le Turkish Stream, par la Serbie. Un milliard sera fourni via l’Autriche.Les livraisons dans le cadre de ce contrat avaient débuté le 1er octobre.Kiev a accusé Budapest de compromettre la sécurité ukrainienne et, plus largement, "la sécurité énergétique de l’Europe", allant jusqu’à incriminer Gazprom pour l’utilisation du gaz comme une "arme".S’accusant mutuellement de "violation de la sécurité nationale", Kiev et Budapest ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs pour exprimer leurs positions.

