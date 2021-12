https://fr.sputniknews.com/20211231/cette-nouvelle-fonctionnalite-de-telegram-vous-protegera-desormais-des-spoilers-1054131001.html

Cette nouvelle fonctionnalité de Telegram vous protégera désormais des spoilers

Grâce à sa 12e mise à jour, Telegram offre à ses utilisateursune série d’options supplémentaires destinées à rendre la communication de ses utilisateurs plus confortable, selon un communiqué de l’application sur son site Web.Il s’agit notamment de l’ajout des textes masqués, un remède aux spoilers, des réactions, de la traduction de message et des codes QR à thème.Quand un utilisateur est prêt à lire le texte caché, il lui suffit de toucher le message pour révéler son contenu, indique le communiqué de l’application.Étant la première messagerie instantanée à ajouter les emojis animés et interactifs, Telegram offre désormais une option pour ajouter certaines de ces émotions numériques dans les réactions "afin de partager des sentiments et commentaires, sans avoir à envoyer le moindre message".Deux nouveautés de plus: la traduction de message et la fonctionnalité de générer des codes QR pour tous les utilisateurs qui disposent d’un nom d’utilisateur, cette dernière option étant disponible pour les groupes, les canaux et les bots et permet de "montrer facilement à quelqu'un votre blog ou votre communauté préférée".Deux grandes vagues de nouveaux utilisateursDébut janvier 2021, Telegram a annoncé avoir franchi la barre des 500 millions d'utilisateurs actifs.Un progrès réalisé grâce à environ 25 millions de téléchargements enregistrés en 72 heures, suite à l’assaut le 6 janvier dernier du Capitole par des partisans de Donald Trump et la fermeture de nombreux comptes Twitter et Facebook d’Américains.Début octobre de cette année, après les dysfonctionnements ayant frappé Facebook, WhatsApp et Instagram, la messagerie instantanée de Pavel Durov a connu un autre afflux important de nouveaux utilisateurs.Selon M.Durov, plus de 70 millions de "réfugiés d’autres plateformes" du monde entier se sont enregistrés sur Telegram.

