En Afrique du Sud, la vague Omicron serait passée sans pic de décès

31.12.2021

Les autorités sud-africaines ont constaté que la vague Omicron avait reflué et ont décidé de lever le couvre-feu mis en place pour faire face au quatrième...

part leL'Afrique du Sud a levé jeudi 30 décembre le couvre-feu nocturne censé contrer le variant Omicron, qu'elle a été le premier pays à identifier il y a un peu plus d'un mois, déclarant que le pic de la vague était passé.Le gouvernement a précisé avoir pris cette décision à la lecture de la trajectoire de l'épidémie, des avancées de la campagne de vaccination contre le Covid-19 et des capacités d'accueil dans le secteur de la santé.Le niveau d'alerte sanitaire dans le pays a été abaissé au seuil le plus bas.D'après les données du ministère de la Santé, la moyenne hebdomadaire du nombre de contaminations par le coronavirus a reculé de 29,7% lors de la semaine se terminant le 25 décembre.En plus de la levée des mesures les plus restrictives, comme le couvre-feu imposé de minuit à 04h00 du matin et l'interdiction de la vente d'alcool après 23h00, le gouvernement a indiqué que les rassemblements dans les lieux fermés pourraient désormais réunir jusqu'à 1.000 personnes, et jusqu'à 2.000 pour les rassemblements en extérieur.

