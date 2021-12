https://fr.sputniknews.com/20211231/en-france-95000-policiers-et-gendarmes-mobilises-pour-le-reveillon-du-nouvel-an-1054139443.html

En France, 95.000 policiers et gendarmes mobilisés pour le réveillon du Nouvel an

En France, 95.000 policiers et gendarmes mobilisés pour le réveillon du Nouvel an

Au total, 95.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France pour assurer la sécurité durant la nuit du Nouvel an, a annoncé le ministre de l‘Intérieur. 31.12.2021, Sputnik France

2021-12-31T19:20+0100

2021-12-31T19:20+0100

2021-12-31T19:20+0100

covid-19

france

police

nouvel an

gendarmerie

covid-19

coronavirus sars-cov-2

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1045682575_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_98c24085bc573284eef64b130968201a.jpg

Outre les forces de l’ordre, Gérald Darmanin a indiqué sur Twitter qu'il serait procédé au déploiement de 32.000 pompiers et acteurs de la Sécurité civile."Merci à eux pour leur engagement chaque jour au service des Français", a-t-il ajouté, alors que les festivités et les feux d’artifice ont été interdits dans la plupart des villes françaises afin d’éviter le brassage des populations, principal vecteur de propagation du coronavirus.À Paris notamment, ces événements organisés ordinairement sur la fameuse avenue des Champs-Élysées, ont été annulés cette année pour cause de Covid-19, tandis que bars et restaurants devront fermer leurs portes dès 2h du matin.La France est touchée de plein fouet par une 5e vague de l'épidémie, marquée par la déferlante du variant Omicron. Le pays enregistre record sur record de contaminations, un "raz-de-marée" avec plus de 200.000 nouveaux cas recensés mercredi et jeudi.Face à cette cinquième vague épidémique fulgurante et la forte propagation d’Omicron, l’exécutif a annoncé une nouvelle série de mesures comprenant la création du pass vaccinal, la réduction à 3 mois du délai de la troisième dose, l'aggravation des sanctions pour les usagers de faux pass sanitaires et l'obligation du télétravail, alors que le masque obligatoire en extérieur a fait son retour dans plusieurs villes.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

france, police, nouvel an, gendarmerie, covid-19, coronavirus sars-cov-2, variant omicron du covid-19