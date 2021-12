https://fr.sputniknews.com/20211231/en-irak-un-homme-se-suicide-pour-echapper-a-son-arrestation-apres-avoir-tue-toute-sa-famille-1054138896.html

En Irak, un homme se suicide pour échapper à son arrestation après avoir tué toute sa famille

L'Irak a ouvert une enquête sur le meurtre de 20 civils dans la province centrale de Babylone. Un forcené, accusé de terrorisme, s’est retranché à son domicile... 31.12.2021, Sputnik France

Les autorités irakiennes ont annoncé le 31 décembre la formation d'un comité d'enquête pour déterminer les raisons derrière le meurtre de 20 civils lors d'une intervention sécuritaire dans la province de Babylone, dans le centre du pays.Le 30 décembre, le commandement des opérations du gouvernorat de Babylone (affilié à l'armée irakienne) a annoncé la mort de 20 personnes d'une même famille, lors d'un échange de coups de feu entre un homme recherché pour des accusations de "terrorisme" et les forces sécuritaires, au nord de la province.Selon des sources de sécurité, citées par l’AFP, les faits se sont déroulés quand les forces de l’ordre ont tenté de prendre d'assaut son domicile. "L'accusé a tué tous les habitants de sa maison", a constaté une des sources.Un représentant au sein du ministère de l'Intérieur a fait état de 12 morts, dont sept enfants et deux femmes, ajoute l’AFP."Nous annonçons la formation d'un comité d'enquête qui révélera les raisons qui ont conduit à ce massacre, et l'auteur de ce crime ne pourra en aucun cas jouir de l'impunité", a-t-il ajouté.Les forces irakiennes ont intensifié la poursuite des personnes recherchées faisant l'objet de mandats d'arrêt pour "terrorisme", en particulier dans les provinces qui sont passées sous le contrôle de Daech* entre 2014 et 2017.*Organisation terroriste interdite en Russie

avec Maghreb Arabe Presse

