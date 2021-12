https://fr.sputniknews.com/20211231/en-pologne-une-patrouille-speciale-viendra-en-aide-aux-animaux-effrayes-par-les-feux-dartifice-1054140851.html

En Pologne, une patrouille spéciale viendra en aide aux animaux effrayés par les feux d’artifice

En Pologne, une patrouille spéciale viendra en aide aux animaux effrayés par les feux d’artifice

Une équipe vétérinaire de Varsovie, en Pologne, se tient prête à prendre soin des animaux apeurés par des feux d’artifice la nuit du Réveillon. 31.12.2021, Sputnik France

Aider les animaux qui peuvent être choqués par le bruit des feux d’artifice tirés dans la capitale polonaise, telle est la tâche principale d’une brigade du service vétérinaire qui va patrouiller les rues de Varsovie durant le Réveillon.Les spécialistes polonais préviennent que la première nuit de l’année s’avère très difficile pour les animaux, qui sont souvent effrayés par des pétards, au point de s’enfuir de chez leurs maîtres.Tous les habitants, qui aperçoivent un animal apeuré ou blessé sont donc priés de contacter la patrouille vétérinaire.Les membres de la brigade seront prêts à se rendre sur place pour en prendre soin et retrouver son propriétaire.Festivités réduites face au Covid-19Sur fond d’explosion des cas de Covid-19, les festivités de la fin d’année 2021 sont interdites ou encadrées et le réveillon limité au cercle familial dans de nombreux pays du monde.À Paris, l’événement organisé traditionnellement sur les Champs-Élysées a été annulé cette année, alors que bars et restaurants devront fermer leurs portes dès 2h du matin. La sécurité durant la nuit du Nouvel an sera assurée par quelque 130.000 policiers, gendarmes, pompiers et acteurs de la Sécurité civile, a annoncé Gérald Darmanin.Dès le 31 décembre, de l’autre côté de l’Atlantique, le Québec a rétabli le couvre-feu nocturne dans l'ensemble de la province francophone.

