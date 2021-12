https://fr.sputniknews.com/20211231/la-chine-augmentera-des-le-1er-janvier-les-prix-au-detail-de-lessence-et-du-diesel-1054137876.html

La Chine augmentera dès le 1er janvier les prix au détail de l'essence et du diesel

31.12.2021

Les prix de l'essence et du diesel augmenteront respectivement de 140 yuans (environ 21,96 dollars) et de 135 yuans par tonne, selon la Commission nationale du développement et de la réforme.Dans le cadre du mécanisme de tarification actuel, si les prix internationaux du pétrole brut changent de plus de 50 yuans par tonne et restent à ce niveau pendant dix jours ouvrables, les prix des produits pétroliers raffinés tels que l'essence et le diesel en Chine seront ajustés en conséquence.Les trois plus grandes compagnies pétrolières chinoises, à savoir China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation et China National Offshore Oil Corporation, ont été invitées à maintenir la production de pétrole et à faciliter le transport pour assurer un approvisionnement stable du pays.

