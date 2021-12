https://fr.sputniknews.com/20211231/la-maire-de-calais-agressee-en-centre-ville-par-un-sans-abri-1054139932.html

La maire de Calais agressée en centre-ville par un sans-abri

Natacha Bouchart (LR) a porté plainte après avoir été prise à partie par un groupe de sans-abri au niveau de l’entrée d’une banque à Calais, ville dont elle... 31.12.2021, Sputnik France

La maire de Calais Natacha Bouchart (Les Républicains) a annoncé avoir été victime d’une agression ce mercredi 29 décembre en centre-ville, rapporte La Voix du Nord.Selon le journal régional, l’incident s’est produit au niveau de l’entrée de la Caisse d’épargne, boulevard Lafayette, où se tenait un groupe de sans-abri, obstruant le passage.Les pompiers sont intervenus pour prendre en charge la femme qui avait chuté. La maire a porté plainte contre son agresseur, déjà connu des forces de l’ordre. Il a été interpellé et placé en garde à vue.Plusieurs agressions visant les mairesCes derniers mois, plusieurs édiles français ont été victimes d’agressions. Plus tôt en décembre, le maire délégué MoDem de Saint-Côme-du-Mont (Manche) Bernard Denis, 65 ans, a été menacé de mort et deux de ses véhicules ont été incendiés. Pour sa part, le premier élu de Ledeuix (Pyrénées-Atlantiques) Bernard Aurisset a été frappé au visage par l’un de ses administrés, qui a fini en garde à vue.Fin octobre, dans son fief du Faulq (Calvados), Bruno Lethuillier, a lui été agressé après être intervenu pour mettre un terme à un rodéo urbain auquel participaient plusieurs dizaines de personnes.

