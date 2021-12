https://fr.sputniknews.com/20211231/le-masque-obligatoire-en-exterieur-dans-la-plupart-des-stations-de-ski-des-alpes-francaises-1054136879.html

Le masque obligatoire en extérieur dans la plupart des stations de ski des Alpes françaises

Le masque obligatoire en extérieur dans la plupart des stations de ski des Alpes françaises

Les autorités françaises ont imposé le port du masque obligatoire dans les centre-ville de la plupart des stations de ski des Alpes dès ce vendredi, dans le... 31.12.2021, Sputnik France

2021-12-31T16:53+0100

2021-12-31T16:53+0100

2021-12-31T16:53+0100

covid-19

masques

restrictions

pandémie

covid-19

coronavirus sars-cov-2

crise sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1054136851_0:173:2048:1325_1920x0_80_0_0_ea954499d89ad860b3e193fcb7bbf2ce.jpg

Dans le département de l’Isère, le masque en extérieur est obligatoire à partir de 11 ans jusqu'à nouvel ordre aux stations de ski des Deux-Alpes, de l'Alpes-d'Huez, de Chamrousse et de Villard-de-Lans, où l'affluence est "forte [...], notamment en cette période de l'année", selon un communiqué de la préfecture.Dans l’autre département des Hautes-Alpes, la préfecture a décidé d'appliquer cette même restriction aux "fronts de neige et dans les centres de stations dès ce 31 décembre et pour une durée d'un mois".Ces nouvelles mesures viennent s'ajouter à celles actées dans les stations de ski par les départements voisins de la Savoie et de la Haute-Savoie.Alors que la France est touchée de plein fouet par une 5ème vague de l'épidémie du Covid-19, marquée par une déferlante de cas du variant Omicron le port du masque est de nouveau obligatoire à partir de ce vendredi, dans plusieurs villes du pays.En région parisienne, comme à Lyon et dans d’autres villes et départements, le port du masque redevient obligatoire en extérieur. Une mesure censée aider à juguler la propagation du variant Omicron, qui fait exploser les contaminations au Covid-19.La barre des 200.000 franchieLa France enregistre record sur record de contaminations au Covid-19 dues au "raz-de-marée" Omicron, avec plus de 200.000 nouveaux cas recensés mercredi et jeudi.Face à cette cinquième vague épidémique fulgurante et une forte propagation d’Omicron, l’exécutif a annoncé une nouvelle série de mesures, dont la création du pass vaccinal, la réduction à trois mois du délai de la troisième dose, l'aggravation des sanctions pour les usagers de faux pass sanitaires et l'obligation du télétravail.Il s’agit aussi de la restauration des jauges pour les grands rassemblements avec 2.000 personnes maximum en intérieur, et 5.000 en extérieur.L'épidémie du Covid-19 a fait au total 123.552 morts depuis son apparition en France.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

masques, restrictions, pandémie, covid-19, coronavirus sars-cov-2, crise sanitaire