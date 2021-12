https://fr.sputniknews.com/20211231/le-nombre-de-clandestins-en-hausse-dans-les-alpes-maritimes-en-2021-1054128692.html

Le nombre de clandestins en hausse dans les Alpes-Maritimes en 2021

Le nombre de clandestins en hausse dans les Alpes-Maritimes en 2021

Environ 26.000 étrangers "non admis" ont été comptabilisés dans le sud-est de la France sur les 10 premiers mois de l'année, selon des chiffres fournis au... 31.12.2021, Sputnik France

2021-12-31T06:30+0100

2021-12-31T06:30+0100

2021-12-31T06:30+0100

france

france

soudan

alpes-maritimes

afghanistan

frontière

tunisie

immigration clandestine

police aux frontières (paf)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1b/1045283339_107:0:1812:959_1920x0_80_0_0_31991251b5d4c74dabda7ec67c8a05be.jpg

Au cours des 10 premiers mois de 2021, la Police aux frontières (PAF) a procédé à plusieurs dizaines de milliers d’interpellations de clandestins sur la Côte d’Azur, rapporte Le Figaro.La PAF a comptabilisé au total près de 26.000 "étrangers non admis à la frontière", alors qu’en 2019 et 2020, ce chiffre était de 16.000 et 17.000 respectivement. Interpellés principalement à Menton, ces étrangers font l’objet d’une procédure de non-admission qui prévoit normalement un refoulement direct vers l’Italie, de l’autre côté de la frontière.À ce chiffre s’ajoutent les interpellations d’étrangers ayant réussi le passage et se trouvant en situation irrégulière, soit près de 4.000 personnes en 2021. Au total, environ 30.000 personnes ont été interpellées sur la Côte d’Azur pour immigration clandestine entre janvier et octobre.Nombre record de passeurs interpellésSelon les chiffres fournis par la PAF, le top 5 des nationalités des clandestins refoulés est dominé cette année par les Tunisiens, suivis par les Afghans, les Soudanais, les Ivoiriens et les Algériens.Dans le même temps, en 2021, la police a interpellé 467 passeurs dans la zone frontalière, ce qui constitue un nombre record. La PAF rappelle qu’en 2017, année record de la pression migratoire avec 37.000 non-admissions en 10 mois, seuls 280 passeurs avaient été interpellés.En mai dernier, Human Rights Watch a dénoncé le "refoulement sommaire" de migrants âgés de moins de 18 ans à la frontière franco-italienne à Menton, remis à l'Italie, selon ses affirmations, avec des formulaires falsifiés par la police et sans information sur la possibilité de demander l’asile.

france

soudan

alpes-maritimes

afghanistan

tunisie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

france, soudan, alpes-maritimes, afghanistan, frontière, tunisie, immigration clandestine, police aux frontières (paf)