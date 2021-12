https://fr.sputniknews.com/20211231/le-quebec-durcit-les-mesures-de-restriction-face-au-variant-omicron-1054137257.html

Le Québec durcit ses mesures de restriction face au variant Omicron

Le Québec durcit ses mesures de restriction face au variant Omicron

Pour faire face à la flambée des contaminations dues au variant Omicron, le Québec a annoncé, jeudi 30 décembre au soir, le retour du couvre-feu nocturne de... 31.12.2021, Sputnik France

2021-12-31T17:01+0100

2021-12-31T17:01+0100

2021-12-31T17:48+0100

covid-19

restrictions

québec

canada

covid-19

coronavirus sars-cov-2

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1045598585_0:259:2048:1411_1920x0_80_0_0_ad1c703eb7c758252c8e8e4c9ec9f96d.jpg

Il s'agit d'une "mesure nécessaire" qui entrera de nouveau en vigueur dès le 31 décembre, a indiqué le Premier ministre du Québec, François Legault, lors d'un point presse.“On le sait que c'est une minorité qui ne respecte pas les consignes. Mais ils se retrouvent plus nombreux à l'hôpital. C'est important de pouvoir s'assurer que tout le monde respecte les consignes", a expliqué le responsable, qui a ajouté: “la situation est extrême".Il est nécessaire de "sauver les hôpitaux et de sauver des vies", a-t-il indiqué, précisant que les rassemblements privés seraient désormais limités à la bulle familiale.Les Québécois ne pourront plus se trouver à l'extérieur de leur résidence entre 22h et 5h, sous peine d'une amende allant de 1.000 à 6.000 dollars.Le Premier ministre a promis que le couvre-feu serait la première mesure levée lorsque la situation dans les hôpitaux s'améliorerait, soulignant que les écoles de la province resteront fermées au moins jusqu'au 17 janvier dans l'ensemble des subdivisions.Tous les lieux de culte seront également fermés, à l'exception de l'organisation de funérailles, qui doivent toutefois se limiter à 25 personnes, a-t-il poursuivi.De même, tous les commerces de la province seront également fermés le dimanche, à l'exception de certains établissements comme les dépanneurs, les stations-services et les pharmacies.

québec

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

restrictions, québec, canada, covid-19, coronavirus sars-cov-2, variant omicron du covid-19