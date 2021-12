https://fr.sputniknews.com/20211231/les-philippines-renforcent-les-restrictions-a-manille-1054139203.html

Les Philippines renforcent les restrictions à Manille

Les Philippines vont renforcer les restrictions liées au coronavirus dans la capitale Manille en raison de craintes d'une "croissance exponentielle" de cas... 31.12.2021, Sputnik France

A partir de lundi et jusqu'au 15 janvier, la métropole de 13 millions d'habitants passera du niveau d'alerte 2 au niveau 3 (sur 5), dans le cadre d'un nouveau système visant à conjuguer la nécessité de lutter contre la maladie à celle de soutenir l'économie, durement frappée par le virus.Ainsi, les restaurants, parcs, églises et salons de beauté pourront ouvrir mais avec des capacités d'accueil restreintes, a déclaré lors d'une conférence de presse Karlo Nograles, porte-parole du président Rodrigo Duterte.Le chiffre quotidien des contaminations a grimpé vendredi au plus haut depuis deux mois, de pair avec un allègement des restrictions pour permettre les réunions familiales à la faveur de la saison des fêtes de Noël dans ce pays asiatique majoritairement catholique.

