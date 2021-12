https://fr.sputniknews.com/20211231/les-presidents-chinois-et-russe-echangent-leurs-vux-du-nouvel-an-1054136558.html

Les Présidents chinois et russe échangent leurs vœux du Nouvel An

Le Président chinois Xi Jinping et son homologue russe, Vladimir Poutine, ont échangé vendredi des messages de vœux à l'occasion du Nouvel An. 31.12.2021, Sputnik France

A cette occasion, Xi Jinping a adressé, au nom du gouvernement et du peuple chinois, ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à M.Poutine et au peuple russe, se disant profondément satisfait des relations bilatérales.Rappelant que l'année 2021 marquait le 20è anniversaire de la signature du traité de bon voisinage et de coopération amicale Chine-Russie, le président chinois a relevé que Pékin et Moscou lanceront en 2022, le programme de l'Année de l'échange sportif, écrivant ainsi un nouveau chapitre de l'amitié éternelle entre les deux pays.M.Xi s'est également dit disposé à conduire, de concert avec M.Poutine, le partenariat stratégique global de coordination sino-russe vers une nouvelle ère en vue d'un développement stable et soutenu.Il a également appelé à des efforts concertés pour améliorer la coopération bilatérale dans divers domaines, donner une impulsion plus forte au développement respectif des deux pays et contribuer davantage à la construction d'un nouveau type de relations internationales et d'une communauté de destin pour l'humanité.

