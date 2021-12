https://fr.sputniknews.com/20211231/macron-espere-la-sortie-de-lepidemie-en-2022-1054140439.html

Macron espère la sortie de l'épidémie en 2022

Dans ses vœux du Nouvel an, le chef de la République française a estimé que 2022 "peut-être sera l'année de sortie de l'épidémie", tout en constatant que "les... 31.12.2021, Sputnik France

Le Président Emmanuel Macron a déclaré lors de ses vœux aux Français pour 2022 qu'il espérait la sortie de l'épidémie de nouveau coronavirus l'année prochaine. Tout en reconnaissant que "les semaines à venir seront difficiles", il a pourtant souligné qu'il y avait "de vraies raisons d'espérer" grâce au vaccin qui doit permettre à la France de "surmonter cette vague".Le chef de la République a notamment promis de "tout faire pour préserver l'activité du pays" et "éviter de prendre des restrictions qui pèsent sur notre liberté".Ce vendredi 31 décembre, les autorités sanitaires de l'Hexagone ont enregistré 232.200 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, ce qui constitue un nouveau record quotidien depuis le début de la crise sanitaire l'an dernier.La France avance malgré la pandémiePour M.Macron, la France est "plus forte aujourd'hui qu'il y a deux ans" en dépit des épreuves auxquelles elle est actuellement confrontée.En guise d'exemple le Président a cité la réforme de l'assurance chômage, les mesures concernant le pouvoir d'achat, ainsi que "l'indemnité inflation", "le chèque énergie", "la rénovation thermique", mais aussi "l'augmentation des salaires des fonctionnaires les plus modestes"."J'agirai jusqu'au dernier jour du mandat"Le leader français s'est également déclaré "résolument optimiste, pas simplement pour 2022 mais pour les années qui viennent" et pris la défense de l'Europe alors que la France s'apprête à assurer la présidence tournante de l'Union européenne. Il a souligné que les valeurs promues par l'UE étaient à son avis "celles qui permettent de relever nos défis contemporains". En conclusion, M.Macron a promis de servir aux Français "jusqu'au dernier jour" de son mandat présidentiel toujours sans se prononcer sur son intention de se présenter à une réélection en 2022.

