https://fr.sputniknews.com/20211231/pres-de-250000-touristes-ont-visite-la-thailande-en-decembre-1054139067.html

Près de 250.000 touristes ont visité la Thaïlande en décembre

Près de 250.000 touristes ont visité la Thaïlande en décembre

Plus de 251.000 touristes ont visité la Thaïlande au cours du mois de décembre, un nombre sans rapport avec l'affluence des années précédant la pandémie, selon... 31.12.2021, Sputnik France

2021-12-31T18:52+0100

2021-12-31T18:52+0100

2021-12-31T18:52+0100

international

international

thaïlande

tourisme

touristes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1045292171_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_e9141c51e3d0dec4a6dd2bdeddc18394.jpg

Plus de 251.000 voyageurs internationaux sont arrivés en Thaïlande pendant la période indiquée, dont 831 ont été testés positifs à la Covid-19, selon la même source.Par nationalités, les Allemands viennent en tête des touristes étrangers ayant visité le pays en décembre (21.674), suivis des Britanniques (17.157) et des Russes (13.708).Les Américains sont au quatrième rang avec 9.895 entrées, suivis de Singapour (9.868), de la Suède (8.972), de la France (8.844), des Émirats arabes unis (7.745) et de la Corée du Sud (6.181) de la Corée du Sud.Le grand absent reste pour le moment la Chine qui en 2019 représentait près de 30% des arrivées de voyageurs internationaux avec 10,9 millions de touristes, précise-t-on.Le mois de décembre est traditionnellement le mois qui attire le plus de touristes en Thaïlande, mais cette année les restrictions ont à nouveau empêché un véritable redémarrage du secteur touristique. A titre de comparaison, le pays recevait jusqu'à 140.000 touristes par jour les derniers jours de décembre 2019.

thaïlande

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

international, thaïlande, tourisme, touristes