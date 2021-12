https://fr.sputniknews.com/20211231/ukraine-biden-et-poutine-privilegient-la-voie-diplomatique-pour-sortir-de-la-crise-1054131967.html

Ukraine: Biden et Poutine privilégient la voie diplomatique pour sortir de la crise

Ukraine: Biden et Poutine privilégient la voie diplomatique pour sortir de la crise

Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine se sont mutuellement mis en garde jeudi au sujet de l'Ukraine mais ont fait preuve d'un certain optimisme... 31.12.2021, Sputnik France

Les deux dirigeants se sont entretenus pour la deuxième fois ce mois-ci lors d'un appel qui a duré 50 minutes.Le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov a indiqué que l'entretien avait créé un bon "point de départ" pour les discussions à venir.Des représentants américains et russes doivent prendre part le 10 janvier à des discussions sur les activités militaires de leurs pays respectifs et la situation en Ukraine, avant une réunion le 12 janvier entre la Russie et l'Otan, et une conférence réunissant Moscou, Washington et d'autres pays européens le 13 janvier.Bien que la diplomatie ait été évoquée, les discussions ont été décrites comme "sérieuses" par les représentants des deux pays. Aucune des parties n'a mentionné d'avancée significative.Joe Biden a clairement fait savoir à Vladimir Poutine que les Etats-Unis et leurs alliés répondraient avec fermeté si la Russie décidait d'envahir davantage l'Ukraine.Des conseillers ont indiqué que certaines mesures envisagées pourraient couper la Russie du système économique et financier mondial, tout en armant davantage l'Otan.Vladimir Poutine a quant à lui prévenu Joe Biden que des sanctions américaines contre la Russie pourraient provoquer une rupture complète des relations bilatérales, a déclaré Iouri Ouchakov.Propositions russesDans le contexte des fortes tensions ces derniers mois au sujet de l’Ukraine et de l’élargissement de l’Alliance à l’est, le 17 décembre la Russie a dévoilé deux textes pour mettre un terme à l’escalade. Ces documents proposent de stopper l’élargissement de l’Otan, notamment vers les anciennes républiques de l’Union soviétique, et d’exclure l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan.Selon Washington, la Russie a massé plus de 100.000 soldats aux frontières de l'Ukraine. Moscou nie toute intention belliqueuse, déclarant que ces mouvements de troupes sont de nature purement défensive, et dénonçant le comportement agressif de Kiev et des Occidentaux.Moscou a fixé comme "ligne rouge" une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Otan et veut de la part de l'Alliance des garanties qu'elle ne s'élargira pas à l'est ni ne déploiera des systèmes d'armement offensifs dans la région.

