Un garçon de 12 tué dans un accident de feux d'artifice aux Pays-Bas

Un garçon de 12 tué dans un accident de feux d'artifice aux Pays-Bas

Un garçon de 12 ans a été tué et un autre grièvement blessé dans un accident de feux d'artifice aux Pays-Bas, a déclaré vendredi 31 décembre la police, malgré... 31.12.2021, Sputnik France

Les enfants regardaient un adulte déclencher des feux d'artifice à l'aide d'un appareil artisanal lorsque l'incident s'est produit, à Haaksbergen, dans l'est du pays, près de la frontière allemande."Les enfants n'avaient rien à voir avec l'incident", a-t-elle ajouté.La police a déclaré avoir arrêté un homme et ouvert une enquête.À l'occasion du Nouvel an, les Néerlandais tirent traditionnellement des feux d'artifice dans les rues et les jardins, une pratique populaire qui fait de nombreux blessés.Le gouvernement a interdit pour la deuxième année consécutive ces réjouissances afin d'éviter de surcharger les hôpitaux débordés par l'épidémie de Covid.En 2019, plus de 1.300 personnes ont été soignées pour des blessures causées par des feux d'artifice. Après l'interdiction de 2020, ce nombre avait baissé de 70%.

