https://fr.sputniknews.com/20220101/autopromotion-totale-vux-en-deconnexion-macron-epinglee-pour-son-allocution-1054146910.html

"Autopromotion totale", vœux en "déconnexion": Macron épinglée pour son allocution

"Autopromotion totale", vœux en "déconnexion": Macron épinglée pour son allocution

Le discours du Nouvel An du Président de la République à 100 jours du premier tour de la présidentielle s’est retrouvé dans le collimateur de ses opposants de... 01.01.2022, Sputnik France

2022-01-01T15:35+0100

2022-01-01T15:35+0100

2022-01-01T15:35+0100

covid-19

france

jean-luc mélenchon

emmanuel macron

christian estrosi

christophe castaner

allocution télévisée

bruno retailleau

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1054146520_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c46cdf1fcc254f43a15ff6d626563a04.jpg

Les opposants d’Emmanuel Macron se sont montrés assez critiques à l’égard de différents points de son allocution du 31 décembre, la droite ayant notamment dénoncé son excès d’attachement exprimé à l’Europe alors que la France débute sa présidence d’un semestre de l’Union européenne.Le chef de l’État français a été qualifié par Jean-Luc Mélenchon de "Président secouriste". Et de poursuivre:Alexis Corbière, député de la France insoumise (LFI), a vu dans l’allocution présidentielle "une autopromotion totale et sans nuance", alors qu’Emmanuel Macron tarde toujours à se porter officiellement candidat."Il vit dans un monde parallèle"Au sein du camp écologiste, le mécontentement s’est concentré sur "le déni climatique" du Président et son "inaction pour la sauvegarde du vivant qui va avec", pour citer les propos de Julien Bayou, secrétaire national d’EELV."Une chose est sûre: Macron n’est pas vacciné contre la déconnexion. Il vit dans un monde parallèle. Le Président des riches oublie les dégâts de la vie chère, des bas salaires et qu’un nombre record de nos concitoyens se serrent la ceinture pour la fin de son quinquennat", a pour sa part estimé le candidat PCF à la présidentielle, Fabien Roussel."Exercice d’autosatisfaction"Du côté de la droite, les critiques ne se sont pas fait non plus attendre, le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau ayant fustigé qu’"après cinq ans, Emmanuel Macron a visiblement encore du vent à vendre".Geoffroy Didier, directeur de la communication de Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle, a pointé "des vœux décalés et des vœux propagande".Tous souhaitent unanimement que l’an 2022 soit "l’occasion d’une nouvelle ère", pour reprendre les mots de Geoffroy Didier."Message d’espoir"Parmi les réactions positives se trouve celle du maire niçois Christian Estrosi qui a plutôt salué le discours présidentiel:Pour Christophe Castaner, le Président a "porté un message d'espoir pour 2022 et a fixé des objectifs".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, jean-luc mélenchon, emmanuel macron, christian estrosi, christophe castaner, allocution télévisée, bruno retailleau, covid-19