https://fr.sputniknews.com/20220101/france-le-port-du-masque-rendu-obligatoire-aux-enfants-des-6-ans-a-partir-de-lundi-1054145052.html

France: le port du masque rendu obligatoire aux enfants dès 6 ans à partir de lundi

France: le port du masque rendu obligatoire aux enfants dès 6 ans à partir de lundi

L'obligation du port du masque sera étendue aux enfants dès l'âge de six ans, et non plus 11 ans, dans certains lieux publics à partir de lundi pour lutter... 01.01.2022, Sputnik France

2022-01-01T13:10+0100

2022-01-01T13:10+0100

2022-01-01T13:10+0100

france

masques

covid-19

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1053995489_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_cd44d344d0a5c398385c771bb4335a64.jpg

Les enfants de 6 à 10 ans devront porter un masque notamment dans les lieux recevant du public, les transports en commun, les établissements sportifs - sauf lors de la pratique d'un sport - ou encore les lieux de culte.La France a fait état vendredi de 232.200 nouveaux cas confirmés de coronavirus en l'espace de vingt-quatre heures, un nouveau record, alors que le variant Omicron, considéré comme hautement contagieux, continue de se propager rapidement.Le président Emmanuel Macron a déclaré lors de ses voeux aux Français pour 2022 que les semaines à venir seraient difficiles en raison de la pandémie, après une année 2021 à nouveau marquée par la crise sanitaire. (Rédigé par Laetitia Volga)

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

masques, covid-19, variant omicron du covid-19