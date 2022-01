https://fr.sputniknews.com/20220101/gabon-les-mesures-restrictives-contre-la-covid-19-pourraient-etre-levees-entre-avril-et-juin-1054146366.html

Gabon: les mesures restrictives contre la Covid-19 pourraient être levées entre avril et juin

Gabon: les mesures restrictives contre la Covid-19 pourraient être levées entre avril et juin

Les mesures restrictives contre le nouveau coronavirus pourraient être levées entre avril et juin 2022 en fonction de l'évolution de la situation épidémique

Dans un message adressé à la nation pour exprimer ses vœux de nouvel An, le président gabonais a souligné que "si la vaccination continue de progresser comme c'est le cas aujourd'hui, les mesures de restriction qui limitent notre mobilité sociale, comme le couvre-feu, l'accès limité ou sous conditions à certains lieux publics ou certains événements, seront levées plus rapidement que prévu".M. Ali Bongo a laissé entendre que cette levée pourrait intervenir "entre avril et juin, en fonction de la donne sanitaire du moment".Le chef d’État avait prévenu que les mesures restrictives contestées par une partie de la population ne seraient levées que si le pays atteignait une couverture vaccinale de 40% contre la Covid-19.Actuellement, 12% de la population gabonaise estimée à 1,8 million d'habitants est vaccinée.Dans un autre contexte, M. Ali Bongo a indiqué que son pays adhérera au Commonwealth pour devenir le 55ème Etat membre de cette organisation.Il a évoqué que le Gabon avait entamé sa démarche d'adhésion au Commonwealth depuis 2020, notant que l'organisation avait déjà dépêché à Libreville deux missions d'évaluation.Malgré son projet d'adhésion au Commonwealth, le Gabon soutient qu'il reste un pays membre de la Francophonie dont il est très attaché, a-t-il dit.En même temps, le président gabonais a rappelé que son pays siègera dès le 1er janvier 2022 au Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membre non permanent.

