https://fr.sputniknews.com/20220101/la-doyenne-de-la-tv-americaine-betty-white-decede-a-la-veille-de-ses-100-ans-1054145693.html

La doyenne de la TV américaine Betty White décède à la veille de ses 100 ans

La doyenne de la TV américaine Betty White décède à la veille de ses 100 ans

La célèbre actrice américaine Betty White, est décédée vendredi à l'âge de 99 ans, a annoncé son agent. 01.01.2022, Sputnik France

2022-01-01T13:37+0100

2022-01-01T13:37+0100

2022-01-01T13:37+0100

culture

décès

actrice

actrices

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1054145668_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_426c1d12ac3776ebe867fed67675b38b.jpg

"Même si Betty allait avoir 100 ans, je croyais qu'elle vivrait pour toujours", a déclaré au magazine People son agent Jeff Witjas.Betty White, une des actrices les plus aimées des Américains, a connu de multiples honneurs au cours de sa carrière à la longévité exceptionnelle. Plusieurs fois récompensée aux Emmy Awards, elle est apparue pour la première fois à la télévision en 1949 et prêtait encore sa voix à un personnage de "Toy Story 4" en 2019.Née en 1922 dans la banlieue de Chicago, Betty White avait débuté sa carrière dans le mannequinat, avant de travailler dans la radio, de jouer dans des publicités et d'obtenir de premiers petits rôles.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

décès, actrice, actrices