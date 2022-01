https://fr.sputniknews.com/20220101/le-canada-ne-veut-pas-payer-les-indemnites-chomage-aux-non-vaccines-1054134694.html

Le Canada ne veut pas payer les indemnités chômage aux non-vaccinés

Le Canada ne veut pas payer les indemnités chômage aux non-vaccinés

Les Canadiens au chômage et refusant de se faire vacciner ne toucheront plus leur assurance-emploi tant que les préoccupations de santé publique resteront au... 01.01.2022, Sputnik France

Sur fond de propagation du variant Omicron, la ministre canadienne de l’Emploi, Carla Qualtrough, a fait savoir que les non-vaccinés seront privés d’indemnités chômage, rapporte l’agence d’information La Presse.Cette disposition ne s’appliquera en revanche pas pour ceux qui ne peuvent pas recevoir l'injection pour raison médicale.Le parti libéral, au pouvoir au Canada, est réticent à apporter le soutien fédéral aux travailleurs qui perdent leur emploi ou des heures de travail à cause de leur refus de se faire vacciner. En ciblant les chômeurs non vaccinés, le gouvernement cherche à inciter les Canadiens à s’immuniser contre le nouveau coronavirus.Le chômage à 6%L’épidémie et les mesures sanitaires prises pour l’endiguer ont fait exploser le taux de chômage au Canada, qui a atteint le niveau historique de 13,7% en mai 2020. Or, le mois dernier, cet indicateur était redescendu à 6% dans le pays, soit 0,3 point au-dessus de la proportion recensée juste avant le déclenchement de la crise planétaire, en février 2020.Selon les chiffres fournis par l’université Johns-Hopkins aux États-Unis, le Canada a enregistré près de 2.150.000 contaminations ainsi que plus de 30.000 décès liés au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Pour le moment, plus de 77% de la population canadienne sont complètement vaccinés contre le coronavirus.

