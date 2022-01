https://fr.sputniknews.com/20220101/le-salon-de-la-tech-de-las-vegas-maintenu-a-la-meme-date-1054149021.html

Le salon de la tech de Las Vegas maintenu à la même date

Le grand salon de la tech de Las Vegas se tiendra à la même date annoncée initialement (5 janvier), ont indiqué les organisateurs. 01.01.2022

Le Consumer Electronics Show (CES), qui doit faire son grand retour en présentiel après une édition 2021 virtuelle, ouvrira ses portes au grand public mercredi 5 janvier au matin et les fermera vendredi 7 janvier au soir, au lieu du 8 janvier au soir, et ce à cause de la flambée actuelle des cas de Covid-19.Plusieurs grandes et petites entreprises, d'Amazon à General Motors en passant par Microsoft, Intel et de nombreuses start-up, ont ces derniers jours annulé ou fortement réduit leur présence sur place alors que les infections au Covid-19 liées au variant Omicron bondissent partout dans le monde.Mais 143 entreprises ont aussi signé ces deux dernières semaines pour participer au CES et plus de 2.200 exposants seront présents à l'événement, assure l'organisation. Les stands sont en train d'être installés.En 2020, pour la dernière édition avant la propagation mondiale de la pandémie, le CES avait accueilli environ 170.000 personnes et plus de 4.500 exposants.

