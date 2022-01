L'Inde et le Pakistan échangent leurs listes d'installations nucléaires

https://fr.sputniknews.com/20220101/linde-et-le-pakistan-echangent-leurs-listes-dinstallations-nucleaires-1054144787.html

L'Inde et le Pakistan ont échangé, samedi, les listes de leurs installations nucléaires, conformément à "l'Accord sur la prohibition des attaques contre les... 01.01.2022, Sputnik France

En vertu de cet accord, les deux pays s'informent mutuellement des installations nucléaires et ce le 1er janvier de chaque année, sans toutefois divulguer les détails de leurs installations.Selon le ministère indien des Affaires étrangères, les listes ont été échangées par voie diplomatique simultanément à New Delhi et à Islamabad, une tradition remontant à près de trois décennies, notant qu’il s'agissait du 31e échange consécutif de telles listes.Les deux pays ont également échangé des listes de leurs ressortissants détenus dans les prisons des deux pays, et ce dans le cadre de l'accord sur l'accès consulaire signé en mai 2008.L'Inde a remis une liste de 282 civils pakistanais en plus de 73 pêcheurs détenus, alors que le Pakistan a partagé une liste de 51 civils et 577 pêcheurs indiens ou soupçonnés d'être indiens, a précisé le ministère indien, ajoutant qu'il a demandé au Pakistan "d'accélérer la libération de deux prisonniers civils indiens et de 356 pêcheurs dont la nationalité a déjà été confirmée et transmise au Pakistan".La signature de l'accord de 2008 a permis d'accélérer l'identification et la libération de centaines de prisonniers, en majorité des pêcheurs.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

