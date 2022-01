https://fr.sputniknews.com/20220101/sans-masque-florian-philippot-celebre-le-reveillon-sous-les-fenetres-de-veran---video-1054147505.html

Sans masque, Florian Philippot célèbre le réveillon "sous les fenêtres de Véran" - vidéo

Sans masque, Florian Philippot célèbre le réveillon "sous les fenêtres de Véran" - vidéo

Verre à la main et sans masque, Florian Philippot a célébré un "pré-réveillon" devant le ministère de la Santé entouré d’un important groupe de passants... 01.01.2022, Sputnik France

2022-01-01T19:54+0100

2022-01-01T19:54+0100

2022-01-01T20:12+0100

covid-19

france

florian philippot

nouvel an

coronavirus sars-cov-2

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1054147202_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_6d56f5aaaa28567ac9658412abc02a29.jpg

Malgré de nouvelles mesures de restriction anti-Covid nécessitant de nouveau depuis le 31 décembre le port du masque en extérieur dans les centres-villes et interdisant tout rassemblement la nuit de la Saint-Sylvestre, le candidat anti-pass sanitaire à la présidentielle Florian Philipot a tenté un coup d’éclat pour réitérer son opposition à la gestion de la crise.Aux alentours de 21h, le président du parti Les Patriotes a publié sur Twitter une courte vidéo le montrant au milieu d’un important groupe de personnes réunies "en ce moment", "sous les fenêtres de Véran", pour passer un "pré-réveillon".Coutumier des manifestations anti-pass sanitaire et fervent opposant à l’instauration du pass vaccinal, Florian Philippot apparaît sur la vidéo avec un chapeau pointu doré, un verre à la main, alors que de la musique joyeuse se fait entendre.Infractions passibles d’amendesDepuis plusieurs jours d’affilé, alors que la France fait face à une recrudescence sans précédent du nombre de cas de Covid, lesquels ont dépassé hier les 232.000 recensés en 24h, le gouvernement a réintroduit un paquet de mesures de restriction.Le non-port du masque en extérieur dans les centres-villes dans une cinquantaine de départements sera donc passible de 135 euros pour toute personne de plus de 11 ans.En outre, à partir du 3 janvier, les enfants de plus de six ans devront également porter le masque dans les lieux recevant du public.Qui plus est, la présentation d’un faux pass sanitaire pourra bientôt être bien plus coûteuse et passer de 135 euros à 1.000 euros d’amende, alors que les vendeurs et les utilisateurs de ces pass pourraient risquer jusqu’à 75.000 euros et cinq ans de prison.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, florian philippot, nouvel an, coronavirus sars-cov-2, covid-19