https://fr.sputniknews.com/20220101/ukraine-biden-sentretiendra-dimanche-avec-zelensky-1054142501.html

Ukraine: Biden s'entretiendra dimanche avec Zelensky

Ukraine: Biden s'entretiendra dimanche avec Zelensky

Joe Biden s'entretiendra dimanche avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, a annoncé vendredi un représentant de la Maison blanche, au lendemain de son... 01.01.2022, Sputnik France

2022-01-01T09:00+0100

2022-01-01T09:00+0100

2022-01-01T09:00+0100

international

russie

otan

joe biden

washington

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053696316_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_e430808c9f46d819da8efb9b09f19ab7.jpg

Joe Biden affirmera à nouveau son soutien à l'Ukraine et discutera du déploiement par la Russie de dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, a ajouté le représentant américain.Washington et Moscou se sont mutuellement mis en garde jeudi au sujet de l'Ukraine mais ont fait preuve d'un certain optimisme quant au fait que les discussions diplomatiques prévues en janvier contribueraient à l'apaisement des tensions.Des représentants américains et russes doivent prendre part le 10 janvier à des discussions sur les activités militaires de leurs pays respectifs et la situation en Ukraine, avant une réunion le 12 janvier entre la Russie et l'Otan, et une conférence réunissant Moscou, Washington et d'autres pays européens le 13 janvier.

russie

washington

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

russie, otan, joe biden, washington