https://fr.sputniknews.com/20220101/une-folle-experience-positive-au-covid-en-plein-vol-une-americaine-passe-5-heures-aux-toilettes-1054138351.html

Une "folle expérience": positive au Covid en plein vol, une Américaine passe 5 heures aux toilettes

Une "folle expérience": positive au Covid en plein vol, une Américaine passe 5 heures aux toilettes

Une enseignante américaine s’est fait un autotest en plein vol. En apprenant qu’elle avait le coronavirus, elle a décidé de se mettre à l’isolement dans un... 01.01.2022, Sputnik France

2022-01-01T08:02+0100

2022-01-01T08:02+0100

2022-01-01T08:02+0100

covid-19

états-unis

vol

covid-19

coronavirus sars-cov-2

isolement

centres américains de contrôle et de prévention des maladies (cdc)

autotest covid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1054138528_0:306:2730:1842_1920x0_80_0_0_d9ec686291c5eea0e1369433a370a2de.jpg

Une histoire d’avant Noël. Marisa Fotieo, enseignante dans le Michigan, affirme avoir vécu "une folle expérience" en se faisant tester durant son vol Chicago-Reykjavik.La femme a pris place dans un avion de la compagnie Icelandair le 20 décembre. Peu après, elle a ressenti un mal de gorge et a fait un autotest qui s’est avéré positif."Il y avait 150 passagers à bord et ma plus grande peur était de les contaminer", a-t-elle confié à NBC News.Il reste à déterminer si elle a dû présenter un test négatif en embarquant ou pas, est-il précisé.Ainsi, Marisa a décidé de se confiner aux toilettes. Elle a publié une vidéo sur TikTok d’un moment de son isolement, laquelle a été visionnée plus de quatre millions de fois.Une hôtesse de l’air "s’est assurée que j’avais tout le nécessaire, de la nourriture aux boissons, pendant les cinq heures qui ont suivi et demandait toujours si j’allais bien", a ajouté l’Américaine.En arrivant dans la capitale islandaise, celle-ci a été obligée de se mettre à l’isolement dans un hôtel de la Croix-Rouge.Omicron aux USACes derniers jours, les États-Unis se sont classés parmi les pays ayant enregistré leurs anti-records de cas hebdomadaires détectés depuis le début de l’épidémie (avec plus de 250.000 cas par jour en moyenne). Ils déplorent 818.371 décès au total des suites de la maladie.Le variant Omicron est dorénavant présent dans tous les États et était responsable de 59% des contaminations à la fin de la semaine dernière, d’après les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).Les festivités des fêtes de fin d’année seront réduites, comme à Times Square à New York, mais de grands attroupements sont attendus.Dans le même temps, les autorités ont décidé de diminuer la durée de la quarantaine pour les personnes infectées et pour les cas contacts non vaccinés à cinq jours. Quant aux cas contacts ayant reçu le schéma vaccinal complet, ils n'ont pas besoin de s'isoler.

https://fr.sputniknews.com/20211228/une-femme-frappe-une-personne-sans-masque-dans-un-avion-alors-quelle-aussi-nen-porte-pas---video-1054101218.html

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

états-unis, vol, covid-19, coronavirus sars-cov-2, isolement, centres américains de contrôle et de prévention des maladies (cdc), autotest covid