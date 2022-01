https://fr.sputniknews.com/20220101/une-rare-panthere-de-perse-capturee-en-irak-1054148571.html

Une rare panthère de Perse capturée en Irak

Une panthère de Perse, l'une des sous-espèces de léopards originaire de l'Asie occidentale, a été capturée au nord de l'Irak, ont annoncé les médias locaux. 01.01.2022, Sputnik France

Considéré comme "en danger" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) avec moins d'un millier de spécimens dans le monde, le félin a été capturé dans une région montagneuse au Kurdistan Irakien.L'animal, âgé d’environ cinq ans et qui pèse entre 90 et 100 kilos, a dû être amputé d'une patte après avoir été blessé par un piège posé pour sa capture, selon Souleiman Tamr, vétérinaire au Zoo de Dohouk.Le félin était traqué par les autorités de la protection de l'environnement car il aurait tué une vingtaine de moutons près de Zakho, au Kurdistan irakien, a indiqué le colonel Jamal Saado, responsable de la police de la protection de l'environnement dans la province de Dohouk.Un piège posé par un berger a blessé le léopard qui a réussi à s'enfuir et blessé deux villageois, a-t-il ajouté, notant que l'animal a fini par être retrouvé par la police avec l'aide des villageois et a été capturé jeudi.La panthère de Perse est présente dans une zone couvrant le Caucase, l'Iran et l'Afghanistan notamment.

irak, union européenne (ue), proche-orient, animaux, découverte, panthère de perse, espèces animales