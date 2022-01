https://fr.sputniknews.com/20220101/usa-nombre-record-dhospitalisations-denfants-atteints-de-covid-19-1054143105.html

USA: nombre record d'hospitalisations d'enfants atteints de Covid-19

USA: nombre record d'hospitalisations d'enfants atteints de Covid-19

Le nombre d'enfants hospitalisés à cause de Covid-19 aux Etats-Unis a atteint un niveau record en raison de la flambée des cas provoqués par le variant... 01.01.2022, Sputnik France

2022-01-01T09:55+0100

2022-01-01T09:55+0100

2022-01-01T09:55+0100

international

washington

enfants

hospitalisation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104346/44/1043464431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92d22c4c9739c9a618ef0ba821e259dc.jpg

Au cours de la semaine du 22 au 28 décembre, une moyenne de 378 enfants âgés de 17 ans et moins ont été admis par jour dans les hôpitaux, soit une hausse de 66,1% par rapport à la semaine précédente, d'après les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).Il s'agit d'un nouveau record d'hospitalisations d'enfants atteints de Covid-19 depuis le début de la pandémie dans le pays. Jusqu'à présent, plus de 7,5 millions d'enfants ont été testés positifs au nouveau coronavirus aux Etats-Unis, soit un enfant sur dix, selon un récent rapport de l'Académie américaine de pédiatrie (AAP) et de l'Association des hôpitaux pour enfants.Au cours de la semaine se terminant le 23 décembre, près de 199.000 cas de Covid-19 chez les enfants ont été signalés, soit une augmentation de 50% sur une base hebdomadaire par rapport au début du mois.Il s'agit de la 20e semaine consécutive où le nombre de cas chez l'enfant dépasse les 100.000.

washington

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

washington, enfants, hospitalisation