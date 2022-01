https://fr.sputniknews.com/20220102/attaque-contre-larmee-dans-le-nord-ouest-du-burkina-faso-29-terroristes-neutralises-1054158175.html

Attaque contre l'armée dans le nord-ouest du Burkina Faso: 29 terroristes neutralisés

Onze soldats burkinabé ont été blessés et 29 terroristes neutralisés samedi lors d'une attaque armée contre des unités des forces de défense et de sécurité... 02.01.2022, Sputnik France

2022-01-02T15:27+0100

2022-01-02T15:27+0100

2022-01-02T15:27+0100

Samedi, "des positions d'unités militaires et de gendarmerie en mission de contrôle de zone dans la localité de Gomboro" dans la région de la boucle du Mouhoun, "ont été la cible d'une attaque menée par des individus armés", indique un communiqué de l'état-major des armées du Burkina.Le chef d'état-major des Armées, le général Gilbert Ouédraogo, a "félicité les unités pour ces résultats obtenus" et "les encourage à maintenir les efforts afin de ramener la quiétude dans les zones en proie à la menace terroriste", note le communiqué.Le 23 décembre, une embuscade de groupes armés visant des civils et des Volontaires de défense pour la patrie (VDP, supplétifs de l'armée), dans la zone de You dans le nord du pays, a fait 41 morts.Cette attaque est la plus meurtrière depuis celle d'Inata (nord), commise le 14 novembre, au cours de laquelle 57 personnes, dont 53 gendarmes, avaient été tuées, suscitant la colère de la population locale.Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques terroristes meurtrières, en particulier dans les régions du nord et de l'est, proches du Mali et du Niger.

