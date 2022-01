https://fr.sputniknews.com/20220102/cedeao-un-sommet-extraordinaire-sur-le-mali-le-9-janvier-a-accra-1054157321.html

CEDEAO: un sommet extraordinaire sur le Mali le 9 janvier à Accra

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire sur le Mali le 9 janvier à Accra, au Ghana. 02.01.2022, Sputnik France

La Commission de la CEDEAO a indiqué, dans un communiqué, qu'elle " prenait note " de la communication des autorités de la transition malienne d'un projet de chronogramme sur les élections futures, transmis, vendredi, par une délégation malienne conduite par M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, à M. Nana Akufo-Addo Président de la République du Ghana et Président en exercice de la CEDEAO.Le chef de la diplomatie malienne avait expliqué qu'il avait présenté à Nana Akufo Addo une prolongation de cinq ans de la transition vue, selon lui, comme un "maximum". Le ministre malien a invité également le médiateur de la CEDEAO à se rendre à Bamako le mercredi 5 janvier 2022.La CEDEAO avait réitéré mi-décembre son exigence d'élections le 27 février au Mali devant rendre le pouvoir aux civils.Mais, les participants aux "Assises nationales de la refondation", présentées comme la phase finale des consultations préalables à des élections et à un retour des civils au pouvoir au Mali, avaient proposé de prolonger l'actuelle transition de "six mois à cinq ans".

