Des monuments emblématiques de France parés de bleu pour célébrer sa présidence de l’UE - photos

La tour Eiffel ainsi que de nombreux autres bâtiments et monuments français emblématiques ont été parés de bleu pour marquer la présidence française de l’Union... 02.01.2022, Sputnik France

Alors que le drapeau européen sous l’Arc de Triomphe a suscité la polémique, de nombreux autres monuments et bâtiments français se parent de bleu à l’occasion de la présidence française de l’Union européenne. C’est le cas de la tour Eiffel, illuminée aux couleurs de l’Europe depuis le 1er janvier.Le cliché a notamment été partagé par Emmanuel Macron, lequel invite à regarder "vers l’avenir". Pour l’occasion, les 12 étoiles du drapeau européen ont été installées entre les premier et deuxième étages du monument parisien. Elle s’était déjà illuminée de cette manière lors de la précédente présidence française de l’UE, le 1er juillet 2008.À Paris, d’autres lieux emblématiques tels que le Louvre, la cathédrale Notre-Dame, l’Opéra Garnier ou encore l’Arc de Triomphe ont également été parés de bleu. D’autres villes françaises ont suivi le pas pour certains de leurs bâtiments, notamment des cathédrales, ainsi que certaines ambassades, notamment à Berlin, Londres et Copenhague.PolémiquePlusieurs candidats à l’élection présidentielle, dont Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse, se sont indignés de l’installation du drapeau européen sous l’Arc de Triomphe, lequel arbore habituellement le drapeau français. Samedi, la candidate du Rassemblement national a fait savoir qu’elle déposerait devant le Conseil d’État un recours en annulation et un référé-suspension concernant l'installation du drapeau.Le Journal officiel indique notamment que "le pavoisement pour les cérémonies officielles et pour les édifices publics du drapeau européen est possible, dès lors qu'il se fait en association avec le drapeau français et à condition que le drapeau européen soit placé à droite du drapeau français". Le secrétaire d’État aux Affaires européennes Clément Beaune a quant à lui dénoncé des "polémiques stériles de la droite" tout en assurant que l’installation du drapeau européen n’est que temporaire. Le drapeau a finalement été retiré dans la nuit de samedi à dimanche.Présidence de l’UELe 9 décembre, Emmanuel Macron a dévoilé ses priorités pour l’UE: une réforme de l’espace Schengen, le développement des relations avec l’Afrique, ainsi qu’un nouveau modèle de croissance pour le Vieux Continent, avec pour objectif de "concilier développement économique et ambition climatique". Le Président risque toutefois de ne pas bénéficier d’une période de six mois pour remplir ces objectifs en raison du scrutin du mois d’avril, suivi des élections législatives de juin.

