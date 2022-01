https://fr.sputniknews.com/20220102/le-champagne-a-le-vent-en-poupe-apres-une-baisse-des-ventes-de-vins-petillants-europeens-1054157528.html

Le champagne a le vent en poupe après une baisse des ventes de vins pétillants européens

Le champagne a le vent en poupe après une baisse des ventes de vins pétillants européens

En 2020, le total des exportations européennes de vins pétillants a accusé une baisse, selon Eurostat, y compris celles de champagne. Sans révéler les chiffres... 02.01.2022, Sputnik France

2022-01-02T14:39+0100

2022-01-02T14:39+0100

2022-01-02T14:45+0100

international

france

europe

épidémie

exportations

vin

champagne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054157720_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_fa78122ecb3b563737dec72302f9d147.jpg

Les exportations européennes de vins pétillants ont chuté en 2020 pour la première fois depuis 10 ans, en raison de la fermeture des bars et restaurants liée à la pandémie, indique l’agence Eurostat.En 2020, les ventes hors UE ont diminué de 6% par rapport à 2019, détaille Eurostat, dans un rapport publié le 31 décembre 2021, sans pour autant relayer les chiffres pour l’année écoulée. Elles sont ainsi passées de 528 millions de litres en 2019 à 494 millions de litres. Malgré cette baisse, ce volume dépasse toujours de deux fois le niveau des ventes de 2010.En 2020, les trois plus grandes catégories de vins pétillants exportés par les États membres de l'UE vers des pays hors de l'UE étaient le prosecco (41% du total, 205 millions de litres), le champagne (13%, 66 millions de litres) et le cava (12%, 58 millions de litres). Le champagne avait vu ses exportations diminuer de plus de 20%.Prévisions encourageantes pour le champagne françaisAprès avoir observé une chute continue des exportations en 2020, pour la deuxième année consécutive, la filière française du champagne se réjouit d’avoir rebondi en 2021.Dans un rapport publié par le Comité Champagne, les exportations de champagne ont diminué de 17,9% en 2020 en comparaison avec 2019. 245 millions de bouteilles de champagne ont été vendues contre environ 300 millions l'année précédente. Ce alors que le bilan de 2019 était légèrement inférieur par rapport à 2018.Se félicitant des excellents chiffres de 2021, sans les rendre publics pour le moment, le président de l’Union des maisons de Champagne, Jean-Marie Barillère, s’attend à constater un record.Parmi les pays ayant contribué à la reprise de la demande figurent l’Angleterre, les États-Unis, l’Australie et le Canada. En fin de classement vient l’Asie, en raison de ses particularités culturelles:"Nous avons en revanche constaté une demande moindre des pays asiatiques, notamment la Chine et le Japon, parce qu’ils ont beaucoup moins que nous cette culture de la réception à domicile, et bien plus celle de la réception à l’extérieur", a-t-il pointé, notant que "le champagne se porte bien grâce à tous les pays qui possèdent cette culture de la réception à domicile", explique M.Barillère.Succès sur le marché intérieurPour David Chatillon, le directeur du syndicat cité, il s’agit d’une hausse "spectaculaire", rapporte France Bleu. À part la reprise des exportations, le marché français s’est particulièrement bien épanoui:En dépit de ces bonnes nouvelles, il s’est montré dubitatif quant à la possibilité de garder ce succès, compte tenu des nouvelles mesures sanitaires:"On verra bien ce que sera cette consommation de la fin d'année 2021 et c'est vrai que pour l'économie en général les nouvelles restrictions ne sont pas une bonne nouvelle et la Champagne n'échappera pas à la réalité de l'économie mondiale."

france

europe

champagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

france, europe, épidémie, exportations, vin, champagne