https://fr.sputniknews.com/20220102/le-drapeau-de-lue-sous-larc-de-triomphe-retire-une-victoire-patriotique-ou-un-timing-prevu-1054156806.html

Le drapeau de l’UE sous l’Arc de Triomphe retiré: une "victoire patriotique" ou un "timing prévu"?

Le drapeau de l’UE sous l’Arc de Triomphe retiré: une "victoire patriotique" ou un "timing prévu"?

Le drapeau étoilé sous l’Arc de Triomphe en lieu et place du tricolore français qui avait fait bondir la droite a été finalement retiré dans la nuit du 1er au... 02.01.2022, Sputnik France

2022-01-02T13:35+0100

2022-01-02T13:35+0100

2022-01-02T13:35+0100

france

france

union européenne (ue)

marine le pen

drapeau

arc de triomphe de paris

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054156754_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d36abeed90d6ebd07bb1320cfce9486f.jpg

Le tricolore français sous l’Arc de Triomphe a été remplacé le 31 décembre par le drapeau européen pour marquer le début de la présidence française de l’Union européenne. Une décision qui a déclenché une polémique très politique. Dans la nuit de samedi à dimanche, le symbole des 27 a été finalement enlevé.En réaction, Marine Le Pen a qualifié sur Twitter le retrait du drapeau européen de "belle victoire patriotique à l’aube de 2022", remerciant "la mobilisation massive de tous les amoureux de la France et de la République pour faire reculer Emmanuel Macron".Pourtant, l'Élysée note auprès de l’AFP que ce retrait a eu lieu "conformément au timing prévu".Origine de la polémiqueCette polémique a été ranimée par la droite. Ainsi, le 1er janvier, Marine Le Pen s’est dite sur Twitter "outrée" par le remplacement du drapeau français par celui de l’Union européenne, dénonçant une "provocation" et annonçant son intention de déposer "dans les prochains jours" un recours devant le Conseil d’État pour contester la décision. Pour Éric Zemmour, c’est également un "outrage".D’autres élus, comme Nicolas Dupont-Aignan ou Florian Philippot, ont pointé "une insulte". Valérie Pécresse, candidate des Républicains à la course présidentielle, y a même vu "l’effacement de l’identité française".Présidence française de l’UELa France a pris le 1er janvier la présidence tournante de l'Union européenne pour six mois. Au programme: rendre "l'Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin", a déclaré Emmanuel Macron lors de ses vœux du Nouvel An vendredi soir.L'instauration d'un salaire minimum dans toute l'UE, la régulation des géants du numérique et la création d'une taxe carbone sur les produits importés en Europe en fonction de leur impact environnemental sont trois piliers de cette PFUE.En outre, Emmanuel Macron préconise une réforme de l'espace Schengen afin de mieux "protéger les frontières" européennes dans le contexte des crises migratoires.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

france, union européenne (ue), marine le pen, drapeau, arc de triomphe de paris, eric zemmour