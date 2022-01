https://fr.sputniknews.com/20220102/le-mali-lethiopie-et-la-guinee-privees-de-preferences-commerciales-par-les-usa-1054161076.html

Le Mali, l'Éthiopie, et la Guinée privées de préférences commerciales par les USA

L'administration de Joe Biden a annoncé avoir exclu l'Ethiopie, le Mali et la Guinée d'un accord commercial liant les Etats-Unis à l'Afrique, jugeant que les... 02.01.2022, Sputnik France

Les Etats-Unis ont annulé l'accès hors taxes à leur marché pour les produits éthiopiens, maliens et guinéens, a annoncé l'administration de Joe Biden.Selon l'USTR, "l'administration Biden-Harris est profondément préoccupée par le changement anticonstitutionnel des gouvernements de Guinée et du Mali" et s'inquiète en outre des "violations flagrantes des droits humains internationalement reconnus, perpétrées par le gouvernement éthiopien et d'autres parties dans le conflit qui s'étend dans le nord de l'Éthiopie".Les ambassades des pays concernés à Washington n'ont pas encore commenté cette décision.Accord Agoa L'Agoa (African Growth and Opportunity Act; Loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique) est un accord commercial mis en place en 2000 sous l'administration Clinton pour faciliter et réguler les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et l'Afrique.Dans le cadre de l'accord Agoa , des milliers de produits africains peuvent bénéficier de réductions de taxes à l'importation, sous réserve de conditions remplies concernant les droits de l'Homme, la bonne gouvernance et la protection des travailleurs mais aussi de n'appliquer aucune interdiction douanière pour les produits américains sur leur territoire. En 2020, 38 pays étaient éligibles à l'Agoa, selon le site internet de l'USTR.L'accord avait été modernisé en 2015 par le Congrès américain, qui avait aussi étendu ce programme jusqu'en 2025.

