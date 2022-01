https://fr.sputniknews.com/20220102/messi-controle-positif-au-covid-1054156110.html

Messi contrôlé positif au Covid

Lionel Messi fait partie des quatre joueurs du PSG testés positifs au Covid-19, a annoncé le club parisien. 02.01.2022, Sputnik France

Le joueur argentin du Paris Saint-Germain Lionel Messi fait partie des quatre joueurs de l’équipe à avoir été testés positifs au Covid-19 avant le match de Coupe de France du lundi 3 janvier, a annoncé le club parisien. "Ils respectent actuellement l'isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté", assure le club dans un communiqué du 2 janvier. La veille au soir, le club avait annoncé quatre cas positifs parmi ses joueurs et un dans son staff, sans citer de noms.L’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a déclaré ce dimanche en conférence de presse que Messi restera en Argentine le temps de sa période d’isolement. Il n’avait pas joué lors du précédent match de Coupe de France le 19 décembre.Vendredi 31 décembre, c’est l’AS Monaco qui avait annoncé sept cas positifs au sein de son effectif, précisant que l’état de santé des joueurs concernés "ne suscite pas d’inquiétude".Neymar blesséL’autre star de l’équipe, le Brésilien Neymar, victime d’une entorse à la cheville le 28 novembre, "va poursuivre ses soins au Brésil jusqu'au 9 janvier avec des membres du staff médical et performance du Paris Saint-Germain", indique également le club. Il devrait pouvoir revenir à l’entraînement "dans environ trois semaines".

