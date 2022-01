https://fr.sputniknews.com/20220102/pour-conserver-le-pass-sanitaire-le-delai-entre-la-derniere-injection-et-le-rappel-reduit-a-4-mois-1054154820.html

Pour conserver le pass sanitaire, le délai entre la dernière injection et le rappel réduit à 4 mois

Pour conserver le pass sanitaire, le délai entre la dernière injection et le rappel réduit à 4 mois

À partir du 15 février, la dose de rappel sera obligatoire au bout de quatre mois et non plus de sept mois après la dernière injection, a annoncé le 1er... 02.01.2022, Sputnik France

2022-01-02T10:02+0100

2022-01-02T10:02+0100

2022-01-02T10:59+0100

france

vaccin

rappel

vaccination

olivier véran

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1045564910_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf26680beb39d0cd9ead043a72de49bf.jpg

Afin de bénéficier du pass sanitaire, il faudra recevoir une dose de rappel au plus tard quatre mois après la dernière injection, a annoncé le 1er janvier le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans une interview accordée au Journal du dimanche.Cette annonce a été faite après que la règle de sept mois avait été introduite pour les personnes de plus de 65 ans à partir du 15 décembre 2021 et pour les plus de 18 ans à partir du 15 janvier 2022.Si une personne ayant un schéma vaccinal complet contracte le Covid-19, elle sera exemptée de dose de rappel, a nuancé M.Véran.Quelques jours plus tôt, Jean Castex avait déclaré la réduction du délai à trois mois pour être éligible à l’administration d’une dose de rappel. À ce jour, environ 25 millions de Français l’ont déjà reçue, a noté Olivier Véran.Ruée sur la troisième dose?Répondant à une question sur le nombre important d’injections à pratiquer, le ministre de la Santé a rapporté que cet "objectif collectif" sera "le plus ambitieux de l’histoire de la vaccination dans notre pays": Par ailleurs, la France dispose suffisamment de doses, a-t-il assuré. La livraison de 13 millions de doses de Pfizer et 25 millions de doses de rappel de Moderna est attendue en janvier, a souligné M.Véran.La campagne de rappel a été ouverte en France le 1er septembre pour les personnes de plus de 65 ans ou celles qui présentent des comorbidités à risque de formes graves du Covid-19. Fin novembre, elle a été élargie à toute la population majeure à partir de cinq mois après la dernière injection.La question d’une quatrième dose est actuellement à l’étude. "C’est une possibilité", a déclaré Olivier Véran le 27 décembre sur RTL, précisant que le gouvernement était "totalement ouvert" à cette idée.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

vaccin, rappel, vaccination, olivier véran, covid-19