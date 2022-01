https://fr.sputniknews.com/20220102/quatre-joueurs-du-psg-positifs-au-covid-1054154228.html

Quatre joueurs du PSG positifs au Covid

Quatre joueurs du PSG positifs au Covid

À l'issue des tests Covid réalisés au sein du club, quatre joueurs et un membre du staff ont été testés positifs au Covid. Selon le PSG, l'identité des joueurs... 02.01.2022, Sputnik France

Quatre joueurs du Paris Saint Germain ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé samedi soir le club.Le club avait auparavant confirmé la présence de sa star Kylian Mbappé et des cadres Marco Verratti, Keylor Navas et Presnel Kimpembe lors de la reprise de l'entraînement samedi à deux jours du 16e de finale de Coupe de France du PSG contre les amateurs de Vannes (4e division).Ses joueurs sud-américains, comme Lionel Messi ou son capitaine Marquinhos, bénéficiaient d'un jour de repos supplémentaire avec une reprise programmée dimanche.Pour autant, l'entraîneur du club de la capitale Mauricio Pochettino n'excluait pas avant la trêve de leur faire disputer le match à Vannes lundi (21h10). A condition bien entendu que leurs tests soient négatifs.Achraf Hakimi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo, les internationaux du PSG convoqués pour disputer la Coupe d'Afrique des nations (9 janvier - 6 février), sont en revanche indisponibles.

