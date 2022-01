https://fr.sputniknews.com/20220102/record-de-temperature-moyenne-en-2021-en-chine-1054157822.html

Record de température moyenne en 2021 en Chine

Record de température moyenne en 2021 en Chine

La température moyenne en Chine a atteint 10,7 degrés Celsius en 2021, soit le chiffre le plus élevé depuis 60 ans, selon l'Administration météorologique de... 02.01.2022, Sputnik France

Plus de phénomènes météorologiques extrêmes ont été enregistrés en Chine l'année dernière, avec une intensité plus forte et une fréquence plus élevée, a déclaré Song Shanyun, porte-parole de l'administration.La moyenne nationale des précipitations a été de 671,3 mm l'année dernière, soit 6,8% de plus que d'habitude. En particulier, dans le nord de la Chine, les précipitations moyennes ont atteint 697,9 mm, soit le deuxième chiffre le plus élevé de l'histoire et une hausse de 40,6% par rapport aux années précédentes.La Chine a connu douze jours de canicule en moyenne l'année dernière, soit le chiffre le plus élevé des six dernières décennies. Le pays a également connu des typhons, des tempêtes de poussière et des vagues de froid plus fortes l'année dernière, a ajouté M. Song.

