Record en Angleterre avec 162.572 nouveaux cas de Covid-19

Record en Angleterre avec 162.572 nouveaux cas de Covid-19

En raison du Nouvel An, les données quotidiennes n'incluent pas l'Écosse, le Pays de Galles ni l'Irlande du Nord. 02.01.2022, Sputnik France

Les autorités ont signalé samedi 162.572 nouveaux cas de Covid-19 en Angleterre, un record, alors que l'épidémie a fait 154 morts de plus.Le nombre quotidien de cas confirmés à travers le Royaume-Uni a battu des records en décembre, en lien avec la présence du variant Omicron, très contagieux. Les hospitalisations et les décès sont toutefois restés à des niveaux inférieurs à ceux des vagues précédentes.L'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord ont introduit des restrictions comme la fermeture des discothèques, des règles de distanciation sociale dans les pubs et des limites quant au nombre de personnes autorisées à se rassembler.L'Angleterre, qui représente plus de 80% de la population britannique, n'a imposé quant à elle aucune limitation. Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que toute nouvelle restriction ne serait introduite qu'en "dernier recours absolu".Le gouvernement britannique a demandé aux responsables du secteur public de tester leurs plans d'urgence au cas où ils devraient faire face à des taux d'absentéisme allant de 10% à 25%.Avec un nombre record d'infections quotidiennes et des personnes positives obligées de s'isoler pendant au moins sept jours, le gouvernement s'attend à des perturbations dans les entreprises et les services publics, déclare-t-il dans un communiqué.Le Premier ministre Boris Johnson a demandé aux ministres de travailler à l'élaboration de plans d'urgence solides dans leurs secteurs respectifs, a fait savoir le Cabinet Office, qui coordonne les efforts du gouvernement.

