Un vétéran du football japonais fait son retour sur le terrain à 55 ans

Un vétéran du football japonais fait son retour sur le terrain à 55 ans

La star du football japonais Kazuyoshi Miura va bientôt faire son retour sur le terrain à l'âge de 55 ans, révèle dimanche la presse locale, le joueur étant... 02.01.2022, Sputnik France

Surnommé "King Kazu", le footballeur s'entraîne actuellement à Osaka et espère jouer jusqu'à 60 ans. Il a été contacté par deux clubs de JFL (Japan Football League), les Suzuka Point Getters, dirigés par son frère aîné, et le Kochi United, selon le quotidien Nikkan Sports.L'an dernier, Miura avait déjà amélioré son record de footballeur le plus âgé du Japon en évoluant en J-League (D1) pour le Yokohama FC, qui serait revenu à la charge pour cette saison. Mais il n'a joué qu'une seule minute et l'équipe a terminé dernière du championnat (pas de relégation).Reconnu comme l'un des joueurs asiatiques les plus populaires dans les années 90, Miura, qui aura 55 ans le 26 février, avait débuté sa carrière professionnelle dans le club brésilien de Santos en 1986. Il a aussi porté les maillots du Genoa (Serie A), du Croatia Zagreb et du FC Sydney, marquant 222 buts en 853 matches professionnels.Auteur de 55 buts en 89 sélections avec le Japon, le vétéran du football japonais a pourtant été écarté de l'équipe qui a disputé sa première Coupe du monde en 1998 en France. Il s'est toutefois consolé en devenant international de football en salle, en 2012, à 45 ans.

