https://fr.sputniknews.com/20220102/veran-annonce-un-protocole-disolement-simplifie-pour-les-vaccines-1054153913.html

Véran annonce un protocole d'isolement simplifié pour les vaccinés

Véran annonce un protocole d'isolement simplifié pour les vaccinés

Les personnes positives au Covid-19 devront s'isoler durant une période comprise entre sept et dix jours, en vertu d'un protocole simplifié, déclare le... 02.01.2022, Sputnik France

2022-01-02T07:53+0100

2022-01-02T07:53+0100

2022-01-02T07:54+0100

covid-19

france

olivier véran

isolement

vaccination

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1045934854_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e49333fc27c2c4f9f583cc97e68b8a2f.jpg

Alors que le variant Omicron continue sa progression dans le pays, qui enregistre plus de 200.000 nouveaux cas quotidiens depuis quatre jours consécutifs, Olivier Véran dit l'importance d'"éviter la déstabilisation de la vie sociale et économique."Il annonce une harmonisation du code de conduite en cas de contamination, quel que soit le variant, et une réduction de la période d'isolement de dix à sept jours pour les personnes vaccinées.Les cas contacts devront quant à eux s'isoler pendant sept jours et se faire tester."Si vous avez un schéma vaccinal complet, vous pourrez continuer vos activités à condition de faire des tests réguliers", dit Olivier Véran. "Le premier, un PCR ou un antigénique, à J0, le jour où vous apprenez que vous êtes cas contact. Ensuite, vous devrez pratiquer un autotest à J+2 et J+4. En apportant la preuve de votre premier dépistage à J0 en pharmacie, vous recevrez gratuitement tous les autotests nécessaires à votre suivi".Le ministre confirme que le variant Omicron, très contagieux, est moins dangereux que le variant Delta, tous deux actifs dans le pays. Omicron est selon lui trop contagieux pour être totalement stoppé, à moins d'instaurer un confinement strict. "Cette cinquième vague sera peut-être la dernière. Omicron est tellement contagieux qu’il va toucher toutes les populations du monde. Il va entraîner une immunité renforcée : on sera tous plus armés après son passage", espère-t-il.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, olivier véran, isolement, vaccination