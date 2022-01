https://fr.sputniknews.com/20220103/2021-annee-des-fusillades-a-montreal-1054169455.html

2021, année des fusillades à Montréal

2021, année des fusillades à Montréal

Dans la métropole québécoise, l’année 2021 aura été marquée par une fulgurante augmentation du nombre de fusillades. La criminologue Maria Mourani déplore une... 03.01.2022, Sputnik France

La Ville de Montréal est depuis un an aux prises avec une grave flambée de violence, qui ne semble pas près de s’atténuer en 2022. "L’inquiétude est là. Des gens reçoivent des balles dans leurs fenêtres. […] Dans les quartiers chauds, on commence à dire qu’il vaut mieux ne pas sortir", constate la criminologue Maria Mourani à notre micro.De fait, 187 événements impliquant des coups de feu ont été enregistrés par les autorités en 2021, une augmentation de 30% par rapport à 2020. De même, 367 balles ayant percuté une surface ont été récupérées par les policiers en 2021, une hausse de 67% par rapport à l’année précédente. Il s’agit du plus lourd bilan de la métropole en dix ans.Des ados tués en pleine rueÀ l’origine de cette flambée de violence: une nouvelle guerre entre les deux principaux gangs de Montréal, à savoir les "Crips" et les "Bloods", souligne Maria Mourani. Une guerre qui profite aussi du manque de ressources des autorités policières pour intervenir:Selon les informations de Daniel Renaud, journaliste à La Presse, la pandémie a été l’occasion pour les principaux groupes du crime organisé d’entamer une collaboration ou de renforcer leurs liens qu’ils avaient déjà.Le crime organisé… se réorganiseDes problèmes de ravitaillement en stupéfiants dus à la rupture de certaines chaînes d’approvisionnement seraient notamment à l’origine de ces initiatives:Selon Maria Mourani, en 2021, de nouveaux liens ont pu en effet se tisser entre les grands groupes du crime organisé, c’est-à-dire entre la mafia italienne et les motards, mais ils ne sont pas la cause de l’actuelle flambée de violence. Celle-ci est avant tout le fruit de rivalités entre bandes au bas de l’échelle:37 homicides ont été enregistrés à Montréal en 2021 et plus de 600 armes illégales y ont été saisies pour la même période.Les policiers accusés de racismeEn guise d’explication, Maria Mourani pointe aussi le "sentiment d’impunité" dont bénéficieraient les membres des gangs de rue pour faire la loi:Le 14 novembre dernier, un adolescent de 16 ans était assassiné en pleine rue, le troisième en 2021, pour des motifs toujours inconnus des autorités. Le 22 novembre dernier, Valérie Plante, maire de Montréal, et le Premier ministre québécois, François Legault, ont tenu une conférence de presse commune pour tenter de rassurer la population de la métropole québécoise face à la multiplication des incidents violents. "C’est une violence inacceptable que l’on ne veut plus voir à Montréal. On va donner un grand coup dans les prochains mois. […] Ce n’est pas le Montréal qu’on aime", avait alors insisté François Legault.Le 28 décembre dernier, un autre adolescent était victime d’une tentative de meurtre en pleine rue, celui-là âgé de 17 ans. La situation fait maintenant craindre le pire à de nombreux parents de la métropole.

