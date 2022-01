https://fr.sputniknews.com/20220103/deux-drones-pieges-abattus-a-bagdad--photos-1054165244.html

Deux drones piégés abattus à Bagdad – photos

Deux drones piégés ont été abattus au-dessus de la capitale irakienne. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, intervient le jour même du... 03.01.2022, Sputnik France

2022-01-03T11:50+0100

2022-01-03T11:50+0100

2022-01-03T11:50+0100

Ce 3 janvier, des batteries de défense C-RAM ont intercepté et abattu deux drones piégés à Bagdad.Selon un responsable de la coalition internationale antidjihadiste dirigée par les États-Unis, les deux engins "ont ciblé l'aéroport de Bagdad ce matin aux environs de 04H30 (01H30 GMT)" où une base militaire abrite "un très petit nombre de troupes de la coalition, qui n'ont pas un rôle de combat"."Ils ont été abattus sans problème", a-t-il indiqué à l'AFP.Dans une interview accordée à Sputnik, une source au sein du Service de sécurité irakien a cependant nié l’information selon laquelle l’attaque avait été perpétrée contre une base abritant des troupes de la coalition internationale antidjihadiste dirigée par les États-Unis.Le 9 décembre, l'Irak avait annoncé la "fin de la mission de combat" de la coalition, qui conserve à ce jour ses effectifs sur le sol irakien pour poursuivre un rôle de formation et de conseil. Dans les faits, quelque 2.500 militaires américains et un millier de soldats de pays membres de la coalition sont aujourd'hui stationnés sur trois bases tenues par les forces irakiennes.

